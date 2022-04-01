Кабмін доручив виділити кошти на страхування заходів суден в українські порти на Дунаї
Відповідне розпорядження Кабміну №255-р від 30 березня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.
Документом Мінінфраструктури разом з Мінекономіки та Мінфіном доручено забезпечити виділення коштів з резервного фонду для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ, та у разі відмови страхувальниками у наданні страхового покриття на такі ризики:
- фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, — у разі перебування таких суден в акваторії українських портів у Дунайському регіоні;
- власникам та/або операторам рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, — у разі перебування такого рухомого складу на території України.
Міністерство інфраструктури також має затвердити відповідний механізм оцінки шкоди.
В пресслужбі Мінінфраструктури уточнили, що наразі для морських українських портів Дунайського регіону (Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ) страхові покриття продовжують надаватися страховими компаніями, на відміну від чорноморських портів. Прийняте урядом рішення має зняти можливі ризики для їх роботи у майбутньому.
"Такі заходи дають можливість уникнути проблем у зв’язку з потенційною загрозою значного росту вартості страхування для цих українських портів, а також вірогідних відмов страховими компаніями суднам у даному регіоні", – зазначається у повідомленні міністерства.