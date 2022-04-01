Ринок облігацій США пережив найгірший квартал за 40 років

Ринок облігацій США в січні-березні пережив найгірший квартал більш ніж за 40 років.

Як пише пише The Wall Street Journal, зведений індекс Bloomberg US Aggregate, до якого входять держоблігації США, корпоративні бонди з високим рейтингом і цінні папери з іпотечним покриттям, з початку року і до 30 березня знизився на 6%. Це найбільше квартальне падіння з 1980 року, передає Інтерфакс-Україна.

Прибутковість держпаперів значною мірою відображає очікування того, якою буде базова ставка Федеральної резервної системи протягом терміну обігу облігацій. Останнім часом прогнози щодо того, якими темпами Федрезерв підніматиме ставки, різко підвищилися, що призвело до зниження цін та зростання прибутковості облігацій.

Прибутковість дворічних казначейських паперів з початку поточного року продемонструвала найбільший приріст з червня 1984 (на 155,4 базисного пункту), п'ятирічних – з 1987 року. Аналогічні показники у десятирічних та тридцятирічних US Treasuries підвищилися на максимум за рік – відповідно на 82,8 б.п. та на 55,6 б.п.

Ф'ючерси на базову ставку вказують на те, що інвестори прогнозують її підвищення до 3% річних у наступному році порівняно з діапазоном 0,25-0,5%.

Проте інвестори також очікують, що ставки швидко знизяться після досягнення цього рівня. Є впевненість, що інфляція почне слабшати через збільшення пропозиції товарів підприємствами і зниження споживчих витрат на тлі згортання програм держпідтримки. Багато інвесторів сумніваються, що американська економіка зможе витримати процентні ставки у розмірі 3% без суттєвого уповільнення.

"На грошових ринках у ціну закладено вісім підвищень ставки ФРС у поточному році, а піковий рівень цільової ставки до середини наступного року очікується близько 3%, – відзначають аналітики UniCredit. – Наразі навряд чи можна собі уявити, що інвестори будуть готові до ще крутішого та/або тривалішого циклу підвищення ставок".

Прибутковість десятирічних держоблігацій США у п'ятницю становить 2,4% річних порівняно з 2,33% днем ​​раніше. Наприкінці минулого року вона становила 1,496% річних, а в розпал пандемії падала до рекордного мінімуму 0,501%. Прибутковість дворічних бондів у п'ятницю становить 2,392% проти 2,343% річних напередодні, тридцятирічних – 2,496% проти 2,452% річних.