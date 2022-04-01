"Газпром" терміново вийшов зі своїх дочірніх компаній у Німеччині (оновлено)

Російський "Газпром" оголосив, що з 31 березня припинив бути учасником німецьких компаній Gazprom Marketing & Trading LTD., а також Gazprom Germania GmbH і всіх її активах.

Відповідну заяву російського монополіста поширили російські ЗМІ.

До складу групи Gazprom Germania входить дистрибутор WINGAS/WIEE та оператор зберігання Аstora. Група Gazprom Marketing & Trading також включає роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобального LNG-трейдера Gazprom Global LNG.

У 2019 році консолідований оборот групи Gazprom Germania склав 24 млрд євро, у 2020 році – 13 млрд євро, зазначає Інтерфакс-Україна.

Напередодні стало відомо, що влада Німеччини розглядає можливість націоналізації дочірніх компаній російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснефть" з огляду на їх системну важливість.

Крім того, 29 березня антимонопольні органи ЄС провели обшуки в офісах компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH у справі про можливу причетність "Газпрому" до штучного завищення цін на газ в Європі.

Компанія Gazprom Germania керує декількома великими підземними сховищами газу, а "Роснефть" є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та газу. Обидві компанії нині незамінні на енергетичному ринку Німеччини.

Ці події відбуваються на тлі погроз російського президента Владіміра Путіна припинити постачання газу в Європу, якщо країни ЄС не виконають його вимогу перейти на оплату палива в російських рублях.