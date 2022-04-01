Нацбанк примусово анулював ліцензії чотирьом страховим компаніям
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що відповідні рішення були ухвалені 17 та 31 березня 2022 року.
Так, із Держреєстру фінансових установ виключили ТОВ "ФК "Тілмарк", а із Держреєстру страхових та перестрахових брокерів – ТОВ "Страховий брокер "Індіго". Обидві компанії виключили на підставі їхніх власних заяв.
Також комітет анулював одну ліцензію на надання гарантій у трьох установ на підставі поданих ними заяв: ТОВ "Інвестмент Юніон"; ТОВ "Златко Груп"; ТОВ "ФК "Ел.Ен.Груп.
Крім того, на підставі заяв анульовано дві ліцензії (на надання гарантій та на надання послуг з факторингу) у ТОВ "ФК "Фінхаус". Всі ліцензії анульовані у ТОВ "ФК "Омега Груп" та ТОВ "Техно-Фінанс".
Водночас ТОВ "Альтерра Фінанс" анульовано всі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг у зв’язку з ненаданням установою фінансових послуг протягом року після отримання ліцензій.
Також на виконання вимог постанови правління НБУ від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" анульовано ліцензії на провадження страхової діяльності з обов’язкового державного страхування, видані ПРАТ "Європейський Страховий Альянс", ПАТ "НАСК "Оранта", ПРАТ "СК "Брокбізнес".
У Нацбанку нагадали, що 1 січня 2022 року набрала чинності Постанова № 153, відповідно до якої регулятор протягом трьох місяців із дня набрання чинності постановою анулює страховикам діючі ліцензії на провадження страхової діяльності з обов’язкового державного страхування.
Зокрема, анульовано такі ліцензії:
- ПРАТ "Європейський Страховий Альянс" – з обов’язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;
- ПРАТ "СК "Брокбізнес" – з обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України; обов’язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;
- ПАТ "НАСК "Оранта" – з обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України; державного обов’язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби; обов’язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби.
Зазначені види обов’язкового державного страхування не передбачені чинною редакцією Закону України "Про страхування", а надання послуг за цими видами страхування страховиками не здійснюється.