Найбільший європейський виробник упаковки йде з Росії

Найбільший у Європі виробник паперової упаковки – ірландська група Smurfit Kappа – оголосив про вихід з російського ринку через повномасштабний воєнний напад на Україну.

Як повідомляється на сайті компанії, Smurfit Kappа вже припинила підтримку своїх операції в РФ, включаючи будь-який імпорт і експорт продукції, а також будь-яке короткострокове або довгострокове фінансування.

В компанії уточнили, що вихід з російського бізнесу буде здійснено "упорядковано", на час цього процесу компанія продовжить виплачувати зарплату співробітникам в РФ і виконувати юридичні зобов’язання.

Smurfit Kappа додає, російський бізнес мав забезпечити менше 1% усієї виручки групи в поточному році, згідно з її прогнозами.

"Smurfit Kappa солідарна з народом України та всіма, хто постраждав від абсолютно невиправданого нападу на Україну та її народ. Група надає і надаватиме значну гуманітарну підтримку українському народу. Ми також допомагаємо сім’ям працівників SKG та підрядників з України", – зазначається у повідомленні.

В Росії Smurfit Kappa має 4 заводи – три в Ленінградській області та одним у Москві, на них працюють близько 800 осіб, свідчать дані на сайті компанії. Smurfit Kappa також є лідером з продажу пакетів bag-in-box для розливу вина та рідких харчових продуктів на всій території РФ.