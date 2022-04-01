"Газпром" зменшив експорт російського газу з початку року на 27%

Експорт російського газу трубопроводами до країн далекого зарубіжжя у січні-березні 2022 року склав 38,5 млрд кубометрів, що на на 27,1% або на 14,3 млрд куб. м менше, ніж за той самий період 2021 року.

Про це свідчать дані російського "Газпрому", повідомляє Інтерфакс.

Зокрема, у березі експорт російського газу до країн далекого зарубіжжя у березні 2022 року зріс до 15,3 млрд куб. м після 12,1 млрд кубометрів у лютому та 11,4 млрд куб. м – у січні.

Водночас видобуток газу "Газпромом" у січні-березні 2022 року склав 135 млрд куб. м – на рівні аналогічного періоду минулого року.

Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок РФ знизилися на 4,3% (на 4,2 млрд куб. м) – зокрема у зв'язку з теплою погодою у лютому.

Як повідомлялося, 29 березня представники антимонопольних органів Євросоюзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів "Газпрому" у межах розслідування причетності російського газового монополіста до рекордного зростання цін. Зокрема, обшуки пройшли в офісах компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, які контролюють близько 20% німецького ринку газу.

У грудні минулого року єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер зазначала, що Єврокомісія збирає інформацію в рамках розлідування цієї справи, зокрема вже звернулася до "Газпрому" за роз'ясненнями.

Нагадаємо, напередодні початку опалювального сезону в Європі виявилося, що запаси газу в європейських сховищах, що належать "Газпрому", знаходяться на надзвичайно низькому рівні, тоді як російські сховища заповнені максимально. Крім того, з початком опалювального сезону російська компанія зменшила експорт газу в Європу, мінімально використовуючи потужності газопроводу "Ямал-Європа" та знижуючи прокачку газу через Україну нижче передбачених контрактом обсягів.