Росія втратила в Україні військової техніки на $10 мільярдів, – Міноборони. ВIДЕО

Росія втратила в Україні військової техніки на суму більш ніж $10 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони України.

"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму більше $10 млрд", – сказано в повідомленні.

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Так, серед семи найменувань найбільш вартісної техніки: