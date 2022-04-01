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Влада Франції заарештувала два гелікоптери російського мільярдера Усманова

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Влада Франції заарештувала два гелікоптери російського мільярдера Усманова
Французька влада заарештувала два гелікоптери, що належать російському мільярдеру Алішеру Усманову.

За даними французького телеканалу BFMTV, їх загальна вартість становить $26 млн, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, вертоліт Airbus EC-175 був заарештований 22 березня в Ле Кастелле на Лазурному березі, а Eurocopter EC-155 – 25 березня в Монако.

Алішер Усманов є одним з найбагатших людей в РФ, які оцінюють у $13,5 млрд.

Як повідомлялося, раніше податкова поліція Італії конфіскувала на Сардинії броньований Mercedes Maybach вартістю понад 600 тисяч євро, який належить Алішеру Усманову.

Крім того, німецька влада конфіскувала яхту Усманова вартістю $600 млн, яка стоїть у Гамбурзі.

Усманов був включений до списку санкцій 28 лютого у звʼязку з війною Росії проти України, як й іншими великі російські бізнесмени.

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