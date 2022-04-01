Рада прийняла закон про звільнення іноземців з наглядових рад державних компаній і банків

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки", який розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.

За прийняття відповідного законопроєкту №7176 у другому читанні проголосувало 286 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Водночас депутат зазначив, що особисто не голосував за прийняття цього закону, назвавши його ухвалення "популізмом".

Документом пропонується внести зміни до законів "Про управління об’єктами державної власності" і "Про банки і банківську діяльність", зобов’язавши органи управління компаній та банків, у яких державі належить частка понад 50%, здійснювати "моніторинг наявних та потенційних загроз національній безпеці України і створення умов для виявлення та вжиття заходів для нейтралізації їх впливу на діяльність державних підприємств, товариств та банків".

Перелік конкретних заходів для виконання цього доручення визначатиметься за рішенням суб’єкта управління держкомпанії або банку. Єдиний наведений у законі приклад такого заходу – визначення виключного місця виконання обов’язків керівництва та членів наглядової ради. У випадку, якщо вони невідкладно (але не пізніше 48 годин) не прибудуть за визначеною адресою, їх можуть достроково звільнити без виплати компенсації, незалежно від строку дії контракту чи інших договорів.

Як повідомлялося, раніше член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик пояснював, що метою цього законопроєкту є створення підстави для звільнення іноземних членів наглядових рад держкомпанії та банків.

Зазначимо, що позбутися іноземців у складі наглядових рад держкомпаній раніше вимагали як ряд депутатів від "Слуги народу", зокрема, яких було виключено через запровадження санкцій США, так і депутати від пропутінської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.