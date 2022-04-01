Рада запровадила податкові пільги для найбільших українських компаній (оновлено)

Верховна Рада ухвалила прийняла в цілому законопроєкт №7234, який передбачає скасування будь-яких обмежень для великого бізнесу для переходу на спрощену систему оподаткування.

За відповідне рішення на засіданні 1 квітня проголосували 320 народних депутатів.

Таким чином, законом дозволяється перехід на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% компаній з річним оборотом понад 10 мільярдів гривень.

Як повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram, закон також дозволяє завозити матеріали для виготовлення бронежилетів та броньовані авто без ПДВ та мит.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, закон також наділив податкову службу повноваженнями з контролю у сфері ціноутворення на період військового та надзвичайного стану.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень. Спрощений режим також не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України