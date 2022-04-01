Німеччина припинила співпрацю з Росією у податковій сфері

Німеччина призупинила взаємодію із Росією та Білоруссю в податковій сфері.

Про це повідомив журнал Der Spiegel з посиланням на міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, передає Інтерфакс-Україна.

Про зупинення співпраці в податкових питаннях Лінднер повідомив міністру фінансів України Сергію Марченку в листі, зазначає видання.

Таке рішення було ухвалено у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні, що здійснюється за підтримки Білорусі.

"Зокрема, зупиняється обмін інформацією між податковими органами. Це важливо, тому що податкові органи країн можуть належним чином обкладати податком компанії лише в тому випадку, якщо вони мають всю інформацію, що стосується податку", – уточнює Der Spiegel.

Також повідомляється, що Німеччина більше не відшкодовує російським громадянам та компаніям утримань у разі подвійного оподаткування.

"Ми сповнені рішучості заподіяти додаткові економічні збитки Росії та Білорусі", – написав міністр фінансів ФРН у листі, який цитує Der Spiegel.

Він також запевнив українського колегу, що федеральний уряд підтримає зусилля Організації економічного співробітництва та розвитку, за винятком Росії з усіх її органів.