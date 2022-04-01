Рада схвалила підвищення податків для корпорацій, що продовжують працювати в Росії

Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою - агресором".

За прийняття відповідного законопроєкту №7232 у першому читанні проголосувало 309 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законопроєктом запроваджується визначення суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором.

Для таких суб’єктів запроваджуються підвищені на 50% ставки податку на прибуток підприємств, екологічного податку, рентної плати та податку на майно.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту "додаткове податкове навантаження на компанії, які продовжують працювати в країні-агресорі Російській Федерації попри повномасштабну війну проти України збільшить фінансовий та репутаційний тиск на головні офіси таких компаній та має на меті створити додатковий стимул для припинення їх діяльності на території Росії та фінансування військової агресії держави проти України та людства в цілому".

Водночас Кабміну пропонується надати право самостійно звільняти від підвищеного оподаткування компанії, що пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором, але постачають на український ринок продукцію, що "має соціальне, гуманітарне чи економічне значення для України".

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька сотень транснаціональних компаній припинили ведення бізнесу в Росії, однак деякі інші компанії не лише підтверджують плани продовжити діяльність в РФ, а й планують розвивати бізнес у цій країні.