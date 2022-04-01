В Україні запровадять пільги на оренду держмайна під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №7192 про внесення змін до закону України "Про оренду державного та комунального майна", який дозволяє встановити особливий порядок та умови оренди державного майна на час воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.

Ухвалений закон надає відповідні повноваження уряду, в тому числі щодо запровадження пільг для орендарів.

Зазначається, що відновлення оренди державного майна дозволить передислокуватися тисячам підприємств, які були вимушені призупинити діяльність у районах активних бойових дій. Задля забезпечення нових можливостей для роботи та розвитку бізнесу, процедури оренди державного майна буде спрощено та пришвидшено.

"Поки збройні сили захищають нас на передовій, вкрай важливо створити їм сильний економічний тил – підтримати бізнес та зберегти робочі місця. Держава вже запровадила безпрецедентні пільги для бізнесу, повністю оновивши податкову систему та скоротивши регуляції. Відновлення та спрощення процедур оренди держмайна відкриє нові можливості для ведення бізнесу, багато компаній зможуть передислокуватися та продовжити роботу", – прокоментувала в.о. голови Фонду державного майна Ольга Батова.

Відповідно до ухваленого документу, Кабінет міністрів наділяється повноваженнями щодо внесення змін щодо порядку та умов оренди державного майна.

Наразі Фондом держмайна у співпраці з Міністерством економіки вже підготовлено проєкт постанови уряду щодо запровадження пільг для чинних орендарів. Проект документу найближчим часом буде внесено на розгляд Кабінету міністрів України.

Проект постанови, зокрема передбачає такі зміни:

бізнес, що орендує майно для переміщення, зможе сплачувати пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв. м) протягом перших 6 місяців оренди. Різниця в орендній платі сплачуватиметься у визначений період після закінчення воєнного стану.

авансовий внесок та забезпечувальний депозит для договорів зменшено до розміру однієї місячної орендної плати. Передбачено можливість повернення забезпечувальних депозитів орендарям.

не застосовуються обмеження та вимоги щодо суборенди.

автоматично продовжуватиметься дія договорів оренди, які завершуються у період воєнного стану. Договори оренди можуть бути достроково припинені за заявою орендаря.

документи за результатами аукціонів підписуються КЕП, якщо переможець аукціону не наполягає на підписанні у письмовій формі.

Після ухвалення проєкту постанови орендарям державного майна за договорами, дійсними станом на 24 лютого 2022 року, будуть надані знижки відповідно до регіонів розташування майна, що орендується, та можливості повноцінно працювати.

В тому числі пропонується звільнити від орендної платі фізичних осіб та ФОП, призваних або прийнятих на військову службу після оголошення воєнного стану, а також орендарів держмайна, яке розміщено на територіях, де велись та/або ведуться активні бойові дії.

Деяким категоріям орендарів в залежності від виду орендованого майна буде запропонована знижка.