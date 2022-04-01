"Запоріжкокс" Ахметова частково відновлює роботу

ПрАТ "Запоріжкокс", один із найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, що входить до групи "Метінвест", частково відновив свою роботу. Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав ремонт та технічне обслуговування комплексу обладнання цеху гарячої прокатки, направивши на виконання ремонтних робіт понад 30 млн грн.

Про це йдеться в повідомленнях підприємств, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського ухвалила рішення про виведення з режиму консервації основних підрозділів заводу "Запоріжкокс".

При цьому уточнюється, що "Запоріжкокс" частково відновив роботу вуглепідготовчого та коксового цехів, цехів уловлювання, сіроочищення, а також допоміжних підрозділів. Завод поступово виводить із режиму консервації на планові виробничі параметри три коксові батареї – КБ №2, 5, 6.

Доменний кокс "Запоріжкокса" буде направлено на підприємства "Метінвесту", зокрема на комбінат "Запоріжсталь". Завод працює з дотриманням норм, які закріплені у природоохоронному законодавстві України.

Наголошується також, що робочі зміни для працівників "Запоріжкоксу" скориговані з урахуванням комендантської години. Підприємство забезпечує централізоване підвезення робітників корпоративним транспортом.

"Запоріжкокс" виробляє близько 10% коксу, що випускається в Україні, володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів. Крім того, випускає коксовий газ та пековий кокс.

Також повідомляється, на "Запоріжсталі" буде проведено ремонт прокатних станів, кліщових кранів та методичних печей.

"Використовуємо період тимчасової консервації з користю для майбутнього виробництва: розпочали виконання комплексних ремонтів та технічного обслуговування обладнання. Ми робимо все необхідне для того, щоб підготувати підприємство до поступового відновлення виробничого процесу", – зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

При цьому уточнюється, що з кінця березня в цеху гарячої прокатки комбінату стартували ремонти основних прокатних станів – Слябінг-1150, НТЛС-1680, а також кліщових кранів та методичних печей №3 та №4. Ревізію та ремонт основних вузлів проведуть фахівці цеху спільно з "Метінвест-Промсервісом". У переліку запланованих робіт – ремонт механо-, енерго- та електрообладнання ключових прокатних станів підприємства.

Виконані роботи дозволять підвищити надійність обладнання та знизити ризик потенційних незапланованих простоїв. Завершити комплексний ремонт прокатних станів планується до 10 квітня.

Крім того, у рамках програми технічного обслуговування та ремонту основного обладнання роботи будуть проведені в агломераційному, доменному, мартенівському цехах та в енергетичних підрозділах комбінату.

При цьому нагадується, що з 2 березня у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні група "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" у режим гарячої консервації. З 21 березня комбінат частково відновив роботу цеху холодної прокатки, щоб виробляти та відвантажувати холоднокатані рулони європейському споживачеві.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".