Україна чекає від партнерів пропозицій для зменшення виплат за зовнішнім боргом, – Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна чекає від партнерів пропозицій щодо зовнішніх боргів країни.
Про це Шмигаль сказав в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Звичайно, ми очікуємо від партнерів кроків і якихось пропозицій щодо зовнішніх боргів нашої країни... Думаю, що найближчим часом ми знайдемо формат того, як полегшити боргове навантаження нашої країни. Ми розпочали цю роботу, і думаю, найближчими тижнями буде результат", – заявив Шмигаль.
Водночас прем'єр наголосив, що Україна є відповідальним платником за своїми зобов'язаннями.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна наразі не веде переговорів з кредиторами про реструктуризацію зовнішього боргу.