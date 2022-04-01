Податкова служба перерахувала за місяць до зведеного бюджету 120 мільярдів

За оперативними даними, у березні 2022 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету за платежами, що контролюються Державною податковою службою, склали 120,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Із зазначеної суми до державного бюджету надійшло 95,4 млрд грн, до місцевих бюджетів – 24,7 млрд грн. Вагомий обсяг надходжень становить сплата дивідендів державними компаніями.

Надходження до зведеного бюджету суттєво зросли порівняно з березнем 2021 року. Так, приріст складає 36,4 млрд грн (+43,5%), або 3,9 млрд грн (+4,7%) без урахування дивідендів.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становлять 27,8 млрд грн. Це на 0,8 млрд грн більше березня 2021 року.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що податкові надходження до державного бюджету у березні перевищили план завдяки достроковій сплаті дивідендів державними компаніями, однак план митних надходжень виконується лише на 15-20%.