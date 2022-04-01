Кабмін спрямував у резервний фонд держбюджету ще 73 мільярди

Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн на забезпечення ключових потреб армії та економіки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ухвалимо рішення щодо збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн", – сказав Шмигаль .

За його словами, ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм і спрямовані насамперед на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки.

"Все для фронту – все для перемоги" – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", – наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль зазначав, що Кабінет міністрів працює над скороченням видатків державного бюджету України на загальну суму 177 млрд грн. Він уточнював, що уряд вже ухвалив рішення про скорочення видатків на 107 млрд грн, додатково готується скорочення ще на 70 млрд грн. Ці кошти з програм розвитку перенаправляються в резервний фонд держбюджету, яким оперативно керує Кабмін.

Нагадаємо, Верховна Рада розширила повноваження Кабміну для управління бюджетом в умовах воєнного стану.