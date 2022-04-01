Стартувала програма допомоги для бізнесу за працевлаштування переселенців, – Шмигаль

Держава розпочала прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу осіб, переміщених усередині країни через розв'язану Росією війну, для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні стартує програма "Робота для внутрішніх переселенців". Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тис. грн ми виплачуватимемо за кожного працівника", – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що програма спрямована на те, щоб внутрішні переселенці отримували по 6,5 тис. грн та могли отримати роботу у тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану.

Серед іншого прем'єр зазначив, що на сьогодні вже реєструвалося 260 тис. переселенців, які претендують на допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу та 3 тис. грн на дитину.

Крім того, прем'єр заявив, що на даний момент за програмою "Прихисток" є майже 10 тис. вільних місць для переселенців.