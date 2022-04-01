Стартувала програма допомоги для бізнесу за працевлаштування переселенців, – Шмигаль
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні стартує програма "Робота для внутрішніх переселенців". Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тис. грн ми виплачуватимемо за кожного працівника", – сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що програма спрямована на те, щоб внутрішні переселенці отримували по 6,5 тис. грн та могли отримати роботу у тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану.
Серед іншого прем'єр зазначив, що на сьогодні вже реєструвалося 260 тис. переселенців, які претендують на допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу та 3 тис. грн на дитину.
Крім того, прем'єр заявив, що на даний момент за програмою "Прихисток" є майже 10 тис. вільних місць для переселенців.