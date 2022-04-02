Міноборони США оголосило про додаткові $300 мільйонів військової допомоги для України

Міністерство оборони США повідомило Конгрес про надання Україні додаткової військової допомоги.

Про це йдеться у заяві речника відрмства Джона Кірбі, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Через Ініціативу безпекової допомоги Україні Міністерство оборони надасть до $300 млн допомоги у сфері безпеки, щоб зміцнити спроможність України захищатися. Це рішення підкреслює непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль відбити війну Росії",–зазначив він.

Новий пакет допомоги включає:

ракетні системи з лазерним наведенням;

тактичні безпілотні літальні системи Switchblade;

безпілотні повітряні системи Puma;

протидію безпілотним літальним системам;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;

нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

тактичні безпечні системи зв'язку;

нестандартні кулемети;

комерційні послуги супутникових знімків;

медичне обладнання, польове обладнання та запасні частини.

У Пентагоні нагадали, що на наразі США виділили Україні понад $2,3 млрд безпекової допомоги із початку роботи адміністрації Байдена, зокрема понад $1,6 млрд на безпеку з моменту вторгнення РФ.

Наголошується, що в межах ініціативи Сполучені Штати закуповують потужності, а не постачають обладнання, яке вилучають із запасів Міністерства оборони. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для забезпечення нових можливостей ЗСУ.

У Міноборони також наголосили, що США продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для виявлення та надання українцям додаткових можливостей.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні інструменти для підтримки Збройних Сил України перед обличчям російської агресії", – підсумував Кірбі.