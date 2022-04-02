Мешканців Харкова звільнили від оплати комунальних послуг на час війни

У Харкові плату за всі комунальні послуги, які надають міські комунальні підприємства, з 24 лютого і до кінця війни буде списано.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов у відеозверненні на його каналі в Telegram.

"Я знаю і розумію, як вам важко, як ви стійко тримаєтеся, переносячи всі жахи війни. Тому всі комунальні послуги, які надає місто, (а це гаряча та холодна вода, опалення, вивіз сміття, утримання прибудинкової території та інші) з 24 лютого і до кінця війни будуть списані", – сказав він.

Водночас мер Харкова подякував тим мешканцям, які попри війну, продовжують оплачувати послуги ЖКГ. За його словами, з настанням миру в Україну ці платежі будуть перераховані.

Терехов наголосив, що рішення звільнити городян від оплати послуг ЖКГ не позначиться на оплаті працівників КП. Зарплата виплачуватиметься у повному обсязі коштом міського бюджету.