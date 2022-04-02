США запровадили обмеження на експорт щодо 120 компаній з РФ та Білорусі

Мінторг США запроваджує експортні обмеження щодо 120 російських та білоруських компаній, пов'язаних із оборонною сферою.

Про це йдеться у документі відомства на сайті Федерального реєстру, передає Інтерфакс-Україна.

"Влада США вважає, що дії цих 120 організацій суперечать інтересам національної безпеки або зовнішньої політики країни", – зазначили у документі.

Ці 120 юридичних осіб включені до списку, на який поширюються положення закону США щодо експортного регулювання. Відповідно до нього, щодо включених до списку організацій, зокрема, застосовуються обмеження можливостей щодо ліцензій на експорт, реекспорт та транспортування всередині країни.

Серед компаній, які потрапили до списку, – АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ФДУП "Федеральний центр подвійних технологій "Союз", АТ "Енергія", новосибірський завод "Електросигнал", "Тамбівський завод "Жовтень", АТ "Уралелемент" та інші .

У список санкцій внесено також КДБ Білорусі, загін спецназу КДБ "Альфа" та внутрішні війська МВД Білорусі. Із білоруських підприємств там опинилися Мінський завод колісних тягачів, БілОМО, "Пеленг" та інші.

Офіційне рішення щодо санкцій буде оприлюднено 7 квітня.

Напередодні директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд заявила, що внесені до списку компанії більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, "в отриманні якої буде відмовлено в більшості, якщо не в усіх випадках".

Раніше Мінфін США ухвалив рішення про можливість запровадження санкцій щодо будь-яких фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до аерокосмічної, морської, електронної сфер російської економіки. За даними Мінфіну США, ці сфери економіки "мають стратегічне значення для економічних амбіцій Росії, довгострокового технологічного розвитку та військово-промислової бази".