Мінекономіки оцінює падіння ВВП України у першому кварталі у 16%

Прогноз Міністерства економіки щодо зниження ВВП України в першому кварталі 2022 року складає 16%, а загальнорічне падіння може сягнути 40%.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін у Facebook.

За його словами, найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

"Хоча значна частина підприємств призупинила свою діяльність, протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи. Особливо, варто відмітити аграріїв, які вже розпочали посівну", – наголосив заступник міністра.

Кудін підкреслив, що в процесі відновлення економіки пріоритетними є галузі, що безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність України. Це, зокрема, сільське господарство, виробництво продуктів харчування та роздрібні мережі, через які ці продукти від виробника потрапляють до споживача.

"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ. Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України. Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ", – зазначив він.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявивла, що спад ВВП України може становити третину від довоєнного внаслідок вторгнення Росії.