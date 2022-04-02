"Укрзалізниця" доставлятиме поштові вантажі "Укрпошти"

АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з АТ "Укрпошта" щодо доставки поштових відправлень, перший вагон із поштовим вантажем уже вирушив за маршрутом Львів-Київ.

Про це заявив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми возитимемо посилки "Укрпошти" у вагонах "Укрзалізниці". Сьогодні ми відправляємо перший вагон з такими посилками зі Львова до Києва. Насправді все нове – це добре забуте старе", – зазначив він.



За його словами, останній такий поштовий вагон було відправлено в Україні 21 рік тому.



В "Укрзалізниці" наголошують, що логістичні ланцюги зараз потребують перебудови, а залізниця – найбільш надійне та прогнозоване рішення, особливо під час війни, тому що автодороги стали небезпечнішими та повільнішими через блокпости.



Крім того, як зазначили в "Укрзалізниці", розвиток поштових перевезень залізницею крокує в ногу з політикою Євросоюзу, який поставив амбітне завдання подвоїти частку залізниць у мультимодальних перевезеннях до 2030 року з метою зменшення пробок на транспортних артеріях та викидів CO2 у повітря.



Найближчими днями в компанії пообіцяли розширити кількість напрямків залізничної поштової доставки.