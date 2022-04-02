В Україні планують побудувати власну наземну станцію Starlink

Після завершення війни Україна спільно з американським мільярдером Ілоном Маском планують побудувати власну наземну станцію супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це пояснюється тим, що на території України немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції – у Польщі, Литві та Туреччині.

Також зазначається, що Мінцифри може відстежувати швидкість інтернету в Україні завдяки підтримці компанії Ookla, яка надала нам доступ до даних спідтестів у реальному часі з ресурсу speedtest.net.

Така інформація допомагає дізнатися, у яких регіонах потрібно оперативно реагувати на проблеми зі звʼязком.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.