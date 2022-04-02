Окупанти із початку повномасштабної війни в Україні знищили 6 800 будинків, – Мінрегіон

Унаслідок російсько-української війни в Україні знищено або пошкоджено близько 6800 житлових будинків.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі телемарафону, передає liga.net.

"Об'єми руйнування катастрофічні. Офіційна інформація збирається Державною службою надзвичайних ситуацій. На сьогодні статистика говорить про те, що близько 6800 житлових будинків зруйновано або пошкоджено окупантами. Це величезна кількість, уявити її в нормальному житті просто неможливо", – сказав міністр.

За його словами, тільки в Харкові зруйновано понад тисячу об'єктів житлового фонду. Величезна кількість будинків знищені в Чернігові та Маріуполі.

"Існують міжнародні методики оцінки руйнувань. Сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися відразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період. Розвиткова частина і відбудова міст і агломерацій буде передбачати суми, які ми маємо вимірювати в сотнях мільярдів", – сказав Чернишов.

Раніше міська рада Маріуполя заявила, що на відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури міста потрібно щонайменше $10 млрд.