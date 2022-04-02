У Львівській області відкрили нове газове родовище.

Про це повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Facebook.

"Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток", – зазначив він.

Раніше Козицький зазначав, що31 березня звуки під час повітряної тривоги по області, схожі на вибухи, а також займання пояснюється тим, що працівники однієї з газовидобувних вишок здійснили контрольований викид суміжних газів.