Рівненська АЕС вивела другий енергоблок у плановий ремонт, – МАГАТЕ

Енергоблок №2 Рівненської АЕС вивели у плановий ремонт.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з ядерної енергії із посиланням на ДІЯРУ.

"З 15 діючих реакторів країни на чотирьох атомних станціях працюють вісім, у тому числі два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, три – на Рівненській, один – на Хмельницькій та два на Южно-Українській АЕС. Інші реактори зупинені на регулярне технічне обслуговування, включаючи енергоблок №2 РАЕС, який зупинився нещодавно", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, три енергоблоки ЗАЕС виведено в резерв після окупації станції російськими загарбниками.