Євросоюз та Україна можуть підписати угоду про лібералізацію вантажного транзиту, – Мінінфраструктури

Україна може стати однією з перших країн, з якою Європейський союз підпише Спеціальну транспортну угоду, яка передбачає, зокрема, лібералізацію вантажного транзиту.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.



"Як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, її матимуть ратифікувати усі держави-члени. Ми розуміємо, що для європейців це буде вагомим кроком нам на зустріч. Україна отримає можливість безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки", – зазначив він.

За його словами, Мінінфраструктури розпочне роботу над текстом угоди наступного тижня.