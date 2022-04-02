Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від російського газу

Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, яка здійснила такий крок.

Як повідомляє LRT, про це заявило Міністерство енергетики Литви, передає Європейська правда.

Зазначається, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid, згідно з якими, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахункаи, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

За його словами, Дитва стала першою країною, яка отримували газ від "Газпрому" і стала незалежною від постачання газу з Росії.

"Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без "болю" розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли - решта Європи також зможе", – прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.