Майже вся Луганська область залишилася без води та газу, – ОДА

Під Сєвєродонецьком, що на Луганщині, російські військові перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область залишилася без газу.

Про це повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації у Telegram.

"Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів", – зазначив він.

Загалом, наголосив Гайдай, без газопостачання 36 населених пунктів області – 131 944 абоненти – із них 30 повністю та 6 частково.

Водночас, додав глава області, вода відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську.

Водночас "Оператор ГТС України" повідомив, що фахівці компанії локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу у Луганській області та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тисяч мешканців Луганщини.

Зазначається, що газопровід було пошкоджено ворожим обстрілом 1 квітня. Через це декілька газорозподільних станцій були повністю зупинені. Ще низка населених пунктів отримували газ за тимчасовою схемою "з балону".

"Завдяки зусиллям спеціалістів ОГТСУ, надійний маршрут транспортування газу відновлено для частини мешканців Луганщини, які отримували газ за

тимчасовою схемою. Ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові залишається складною, частина регіону – без газопостачання внаслідок пошкодження магістрального газогону", – наголосили в пресслужбі.