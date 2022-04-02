Нацбанк продав валюти за тиждень на $640 мільйонів
Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень він купив всього $21,5 млн і 5 млн євро, водночас їх продаж склав $303,6 млн і 304,8 млн євр ($336,65 млн), передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чисте" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.
Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти регулятором почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. Водночас цей тиждень став першим, коли тенденція зростання "чистого" продажу припинилася, і його обсяги навіть трохи знизилися в порівнянні з попереднім тижнем: до еквівалента $611,9 млн з $618,6 млн тижнем раніше.
Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,76 млрд і 74,7 млн єро, а продав $4,27 млрд і 992,3 млн євро, у тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,1 млрд та 74,7 млн євро, а продаж $1,5 млрд та 992,3 млн євро.
Міжнародні резерви України станом на 7 березня дорівнювали $27,7 млрд.