Сєвєродонецьк та Лисичанськ підключили до газової мережі інших областей України

Газовики перепідключили газові мережі Сєверодонецька та Лисичанська до магістралей інших областей України.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи діаметром 500 мм зараз практично нереально. Залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації. Спочатку у газову мережу інших областей впровадили Лисичанськ, а вже через це місто і ще одне промислове підприємство в нову схему було включено Сєвєродонецьк", – написав Гайдай.

Також, за його словам, була відремонтована повітряна лінія, заживлено 18 підстанцій.

Так, енергетикам вдалося підключити повітряну лінію напругою 35 кВ "Гірська-Лоскутівка" та під єднати до неї підстанцію "Лоскутівка". Це дозволило заживити 18 трансформаторних підстанцій та подати електроенергію в домівки 1 248 абонентів.

На цей час залишаються знеструмленими 535 трансформаторних підстанцій, 13 населених пунктів частково та 17 повністю. Чекають на повернення світла 95 938 споживачів.