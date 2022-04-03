"Укравтодор" оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструкутури у 874 мільярди

Державне агентство автомобільних шляхів України ("Укравтодор") оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури під час війни з Росією у 874 млрд грн.

Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко на брифінгу в Українському медіацентрі, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на 3 квітня по всій Україні було зруйновано 23 тис. км автошляхів та 273 штучні споруди – мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума (збитків – ред.), яку ми вже нарахували, – це 874 млрд грн. Тобто на відновлення тих штучних споруд та доріг, які були зруйновані у цій війні, піде така сума: доріг – на 835 млрд грн та мостів – на 39 млрд грн", – сказав Івко.

Він також наголосив, що "Укравтодор" веде підрахунки завданих автодорожній інфраструктурі пошкоджень щодня.

"Але ми вже готуємося до відновлення, готуємо проєктну документацію щодо доріг і мостів. Щоб, коли війна завершиться і ми переможемо, ми змогли якнайшвидше приступити до виконання робіт", – зазначив Івко.

Найбільше руйнувань, за його словами, зазнали дороги на Сході, Півдні та частині Півночі України.