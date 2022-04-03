Балтійські країни відмовились від закупівель російського газу
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Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ.
Таку заяву зробив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс, передає Європейська правда.
"Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. Із 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви", – заявив Баріс.
За словами Баріса, наразі потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого в підземному сховищі в Латвії.
Раніше повідомлялося, що Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, яка здійснила такий крок.