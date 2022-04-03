Великобританія будуватиме нові АЕС, щоб позбутися енергетичної залежності від Росії

Велика Британія планує значно розширити свої ядерні потужності до 2050 року, збудувавши нові атомні електростанції.

Про це заявив міністр енергетики королівства Квасі Квартенг, передає Європейська правда.

За словами Квартенга, нові станції будуть мати набагато більшу потужність.

Вже наступного тижня прем’єр Борис Джонсон оголосити про плани будівництва нових атомних електростанцій.

За словами міністра енергетики, плани передбачають майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані 6 або 7 нових більш потужних АЕС.

Однак ключові зміни чекають Британію у найближче десятиріччя. До 2030 року будуть виведені з експлуатації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, частка ядерної генерації має досягти 15-25%.

Як повідомляється, курс до збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, прийнятого через дії РФ.