США нададуть Молдові додатково $50 мільйонів допомоги через наплив українських біженців

США нададуть Молдові до раніше обіцяних $20 млн ще $50 млн як допомогу для врегулювання кризи, пов'язаної з напливом біженців із України.

Про це заявила представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на пресконференції з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилиця.

"США нададуть Молдові $50 млн як допомогу для управління цією кризою. Ця допомога – доповнення до обіцяних раніше $20 млн, які вже почали надходити в республіку", – заявила Томас-Грінфілд.

"Потік біженців останнім часом скоротився. Але ми розуміємо, що маємо резерви. Ми вже відпрацювали з іншими країнами створення транзитних "зелених коридорів", через які біженці зможуть поїхати одразу до країн Європи", – сказала у свою чергу Гаврилиця.

Вона наголосила, що з 24 лютого до Молдови з України в'їхали понад 390 тис. людей.

"Із них майже 100 тис. людей залишаються на території Молдови, з них 48 тис. – діти", – повідомила прем'єр.