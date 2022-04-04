Із 4 квітня Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.

"Рух "зеленою" гілкою організовано від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна", – зазначив він.

"Червона лінія" функціонує від станції "Шулявська" до станції "Театральна". "Синя" лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Без зупинки поїзди прослідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська".

Середній інтервал на лініях складає 1 годину. Водночас, наголосив Поворозник, графік роботи може змінюватися за необхідності.

Для перевезень пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.