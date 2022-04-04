ДП "Антонов" повідомило, які літаки були знищені у Гостомелі

Державне підприємство "Антонов" повідомило, що унаслідок бойових дій у Гостомелі знищено три літаки, ще п’ять літаків – пошкоджені.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії у Facebook.

"ЗСУ звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2", де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова". Після перебування "російського миру", на жаль, аеропорт не впізнати", – зазначили в ДП.

Так, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари.

Як повідомлялося, ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора держпідприємства "Антонов".

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.