Міністр економіки Словаччини допустив можливість оплати за російський газ у рублях

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік допустив можливість оплати постачання газу з РФ в рублях, якщо не буде досягнуто інших домовленостей, повідомляє aktuality.sk.

Як пише aktuality.sk про це Сулик заявив в ефірі програми RTVS, передає Інтерфакс-Україна.



"Щоб не відмовлятися від газу, ми платитимемо у російській валюті, якщо не домовимося про інше", – зазначив він.



Водночас міністр заявив, що Словаччина діятиме у питанні закупівлі газу в межах ЄС.



"Я міністр економіки, і я маю забезпечувати електроенергією словацьку економіку. Я не згоден з війною, але я дивлюся на неї і з економічної точки зору", – сказав Сулік.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".

Згідно з текстом указу, Росія вимагатиме розраховуватися в рублях через "Газпромбанк" за газ, який буде експортовано з 1 квітня. У випадку, якщо покупці газу не виконають ці вимоги, подальше постачання природного газу таким покупцям забороняється. Ця норма також поширюється на випадки реекспорту газу в країни, які РФ вважає "недружніми".

Раніше країни Євросоюзу та "Великої сімки" вже заявили, що не платитимуть за російський газ рублями на вимогу Путіна, оскільки це порушує умови переважної більшості чинних контрактів.

РФ наразі експортує газ на суму майже $10 млрд на місяць (сумарний виторг від експорту газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд). "Газпром" у січні експортував до групи "недружніх" країн 7,146 млрд куб. м газу на $5,99 млрд. Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.