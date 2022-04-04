У РФ ціни на нові автівки в березні зросли на 40%

Нові автомобілі в РФ на тлі девальвації рубля та припинення поставок здорожчали в середньому на 40% за березень.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на опитування, проведене серед дилерів, та на дані "Автостату".

Найбільше здорожчання – до 60% – стосується преміальних машин, постачання яких до РФ обмежені не лише через проблеми з логістикою, а й через санкції США, ЄС та Японії.

Деякі дилери також говорять про падіння продажів на 60% у березні та очікують погіршення.

За даними "Автостату", у 26 офіційно представлених на ринку РФ автоконцернів, які не приховали прайс-листи з сайтів, автівки подорожчали на 35-45%.

Зокрема, в березні двічі дорожчала Lada. "АвтоВАЗ", за даними Автостату, підвищив ціни на 11-47% залежно від моделі та комплектації. Вартість найпопулярнішої іномарки Kia зростала на 24-39%.

Найактивніше, в середньому на 50-60%, дорожчали автомобілі верхнього цінового сегменту.

Водночас і доступність преміальних автомобілів значно нижча, оскільки США, ЄС та Японія запровадили заборону нових поставок.

"Саме тут – основний дефіцит, який посилюватиметься з кожним днем, і ми вже це відчуваємо", – кажуть співрозмовники видання.

"По автомобілях середнього цінового сегменту запаси більші, проте зупинено не лише відвантаження, а й локальні виробництва. Дефіцит машин зростає", – додають вони.