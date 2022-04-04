У РФ ціни на нові автівки в березні зросли на 40%
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на опитування, проведене серед дилерів, та на дані "Автостату".
Найбільше здорожчання – до 60% – стосується преміальних машин, постачання яких до РФ обмежені не лише через проблеми з логістикою, а й через санкції США, ЄС та Японії.
Деякі дилери також говорять про падіння продажів на 60% у березні та очікують погіршення.
За даними "Автостату", у 26 офіційно представлених на ринку РФ автоконцернів, які не приховали прайс-листи з сайтів, автівки подорожчали на 35-45%.
Зокрема, в березні двічі дорожчала Lada. "АвтоВАЗ", за даними Автостату, підвищив ціни на 11-47% залежно від моделі та комплектації. Вартість найпопулярнішої іномарки Kia зростала на 24-39%.
Найактивніше, в середньому на 50-60%, дорожчали автомобілі верхнього цінового сегменту.
Водночас і доступність преміальних автомобілів значно нижча, оскільки США, ЄС та Японія запровадили заборону нових поставок.
"Саме тут – основний дефіцит, який посилюватиметься з кожним днем, і ми вже це відчуваємо", – кажуть співрозмовники видання.
"По автомобілях середнього цінового сегменту запаси більші, проте зупинено не лише відвантаження, а й локальні виробництва. Дефіцит машин зростає", – додають вони.