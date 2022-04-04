Макрон підтримав санкції проти нафти і вугілля РФ

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення санкцій проти РФ та запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Про це він заявив в ефірі France Inter, передає видання Le Figaro.

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій і чітких заходів", – сказав Макрон.

"Тому ми координуватимемо свої дії з нашими європейськими партнерами, особливо з Німеччиною, найближчими днями", – додав він, маючи на увазі окремі санкції та заходи щодо "вугілля та нафти".

Як повідомляося, посли країн Євросоюзу планують зібратись 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України. За даними Financial Times, санкційні заходи можуть торкнутися як індивідуальних обмежень, так і ембарго на експорт російських товарів.