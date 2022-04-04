Польща та країни Балтії запустять процес транспортної ізоляції від Росії, – Мінінфраструктури

Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної транспортної ізоляції від Росії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав він.

За словами Найєма, в разі ухвалення позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті – автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Як повідомлялося, Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю, включно з транзитом товарів та пасажирів.