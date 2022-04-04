Окупанти замінували в Україні 80 тисяч квадратних кілометрів, – МЗС

Російські окупанти замінували 80 тис. квадратних кілометрів території України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні.

"Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча РФ забруднювала українську землю останні 8 років поспіль. І якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очистки потребувало близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тисяч квадратних кілометрів території України", – зазначили в МЗС.

Також зазначається, що російські військові використовують заборонені протипіхотні міни, зокрем нового зразка, такі як ПОМ-3 ("Медальйон") та інші.

У міністерстві наголосили, що окупанти масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей. Крім того, ворог мінує іграшки та блискучі предмети, на які можуть звернути увагу діти.

Зазначається, що уже зараз підрозділи ЗСУ та ДСНС здійснюють операції з розмінування звільнених територій. Проте, наголошується, що основна робота почнеться після повного виведення російських військ з території України.