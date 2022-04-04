Запаси газу в сховищах із початку опалювального сезону зменшились удвічі

Україна розпочала квітень 2022 року із запасами природного газу у своїх підземних сховищах обсягом у 9 млрд куб. м.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає Інтерфакс-Україна.

Загалом країна з опалювального сезону, що розпочався 2 жовтня 2021 року, по 2 квітня 2022 року знизила запаси в ПСГ у 2,1 раза (на 9,7 млрд куб. м).

Зокрема, запаси газу в жовтні 2021 року у ПСГ знизилися на 687 млн куб. м, у листопаді – на 1,98 млрд куб. м, грудні – на 2,5 млрд куб. м, січні 2022 року – на 2,37 млрд куб. м, у лютому – на 1,12 млрд куб. м, березні – на 1,08 млрд куб. м, 1-2 квітня – на 28 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку – з 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021 року, знизивши запаси в них з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів.