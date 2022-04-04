Єврооблігації України за тиждень подорожчали на 12%
За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець п'ятниці становила 61,7% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 163,4% річних, тоді як тижнем раніше ставка сягала 226,5%, а ціна була 52,5% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.
Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 67% річних, у 2024 році – 50,3% річних, у 2025 році – 39% та у 2026 році – 33,1%.
Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 29,3-24,5% проти 32,8-27,2% тижнем раніше.
Прибутковість найдовших паперів з погашенням у 2032-2033 роках знизилася за тиждень на 2,3 відсоткових пункта (в.п.) – до 21,3-20,8%.
Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 35,7%, у 2030 році – 19,4%, що відповідно на 4,2 та 2,7 в.п. нижче за показники тижневої давності.
Курс ВВП-варрантів за сім днів виріс на 19,7% і становив на кінець дня п'ятниці близько 32% від номіналу.