Єврооблігації України за тиждень подорожчали на 12%

Ціни єврооблігацій України за минулий тиждень зросли в середньому на 12%: після стрибка майже на 18% у понеділок-вівторок на новинах про українсько-російські переговори в Стамбулі протягом трьох днів вони втратили майже 5% вартості.

За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець п'ятниці становила 61,7% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 163,4% річних, тоді як тижнем раніше ставка сягала 226,5%, а ціна була 52,5% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.



Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 67% річних, у 2024 році – 50,3% річних, у 2025 році – 39% та у 2026 році – 33,1%.



Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 29,3-24,5% проти 32,8-27,2% тижнем раніше.



Прибутковість найдовших паперів з погашенням у 2032-2033 роках знизилася за тиждень на 2,3 відсоткових пункта (в.п.) – до 21,3-20,8%.



Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 35,7%, у 2030 році – 19,4%, що відповідно на 4,2 та 2,7 в.п. нижче за показники тижневої давності.



Курс ВВП-варрантів за сім днів виріс на 19,7% і становив на кінець дня п'ятниці близько 32% від номіналу.