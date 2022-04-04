Євросоюз дозволив використати 17 мільярдів євро зі своїх фондів на допомогу українським біженцям

Рада ЄС сьогодні ухвалила законодавчі зміни, які дають можливість державам-членам перенаправляти ресурси з фондів політики згуртованості та Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим (FEAD) на допомогу біженцям, які рятуються від російської військової агресії проти України.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Швидка зміна законодавства про фонди ЄС є чітким підтвердженням незмінної солідарності ЄС з біженцями з України та з державами-членами, які їх приймають, зокрема тими, хто межує з Україною. Це важливий крок у забезпеченні держав-членів достатніми ресурсами для задоволення зростаючих потреб у житлі, освіті та охороні здоров’я", – зазначили в релізі.

Зокрема, Рада ЄС прийняла регламент "Дії згуртованості для біженців у Європі" (CARE), який вносить зміни до законодавчої бази на 2014-2020 роки, що регулює Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESIF) та Фонд європейської допомоги для найбільш знедолених (FEAD).

Зазначається, що зміни передбачають виняткову гнучкість передачі ресурсів між програмами, що фінансуються Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, для подолання припливу біженців.

Країни-члени можуть використати загалом до 9,5 млрд євро в рамках траншу REACT-EU на 2022 рік, однієї з найбільших постпандемічних державних інвестиційних програм ЄС, а також нерозподілених ресурсів політики згуртованості в рамках бюджетного періоду 2014-2020 років.

CARE також продовжує на один звітний рік 100% фінансування з бюджету ЄС для програм згуртованості.

Розширення 100% фінансування, розблокування незапланованого фінансування згуртованості на 2014-2020 роки та транш React-EU на 2022 рік, за оцінками, вивільнять майже 17 млрд євро.