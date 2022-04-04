Україна зможе знайти нові маршрути для 80% довоєнних обсягів експорту, – Шмигаль

Україні вдасться забезпечити можливість відновити до 80% довоєнного експорту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "НВ".

За його словами, майже 90% українського експорту зернових, руди, інших великогабаритних товарів йшли через морські порти. Наразі вони заблоковані.

"Сьогодні ми спільно з нашими партнерами шукаємо альтернативні шляхи налагодження експорту. Не хочу наперед їх відкривати, але є як мінімум три альтернативних варіанти і частково експорт уже відбувається. Ми будемо нарощувати об'єм і я практично переконаний, що на 80% від обсягів ми забезпечимо можливість здійснювати експорт", – зазначив очільник уряду в інтерв'ю виданню.

Шмигаль зазначив, що експорт наявних надлишків зернових дасть Україні $ 7-10 млрд.

Раніше Мінекономіки заявило, що в березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш, ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції. Водночас обсяг експорту низки товарів із глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.