Єврокомісія обіцяє допомогти забезпечити Україну паливом після ракетних ударів РФ по НПЗ та нафтобазах

Європейський Союз докладатиме максимум зусиль для підтримки енергетичного сектору України, насамперед для забезпечення паливом її сільськогосподарського сектора.

Про це єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UA разом", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуватимемо Україну в енергетичному плані. Є багато секторів, які потребують підтримки, наприклад, сільськогосподарський сектор. Це дуже важливо для українських фермерів. Також важливість цього питання полягає в тому, що африканські та близькосхідні країни залежать від стану сільгоспсектору в Україні. Тому ми робитимемо все, щоб постачати сюди паливо, щоб підтримати вашу економіку, щоб вона не постраждала сильніше", – сказала Сімсон.

Вона наголосила, що країни ЄС дуже хочуть допомогти Україні з постачанням палива, зокрема й надати фінансування, але для цього вже зараз потрібно вирішити важливі питання логістики.

Водночас Сімсон зазначила, що з ЄС вже дуже багато зробив, щоб посилити незалежність від російських енергоносіїв, і продовжує це робити, а при пошуку альтернативних варіантів враховує інтереси України.

"Єврокомісія радить усім членам ЄС посилити роботу щодо підвищення своєї власної енергонезалежності, шукаємо альтернативні напрямки постачання енергоносіїв для наших країн. Це, наприклад, Азербайджан, інші країни. На Росії світ клином не зійшовся", – зазначила єврокомісар.

"Коли ми обговорюємо це питання з нашими постачальниками, партнерами, обов'язково враховуємо інтереси України", – наголосила вона.

Як повідомлялося, минулого тижня російські війська завдали низки ракетних ударів по нафтобазах по всій території Україна, а також по території непрацюючого Одеського НПЗ та найбільшого в Україні Кременчуцького НПЗ, який внаслідок удару припинив роботу.