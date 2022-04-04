Польська Orlen скоротила частку російської нафти на своїх заводах до 30%

Польський концерн PKN Orlen скоротив частку російської сировини, що використовується на нафтопереробних заводах, до 30%.

Про це в інтерв'ю польській газеті Parkiet повідомив голова правління компанії Даніель Обайтек, передає Інтерфакс-Україна.

"У день початку війни ми припинили закупівлю морських вантажів російської нафти і замовили 28 танкерів з нафтою з альтернативних напрямків. Таким чином, сьогодні близько 70% сирої нафти в портфелі компанії – це сировина, яка надходить не з Росії", – зазначив він.

За його словами, до початку вторгнення РФ в Україну частка нафти, що поставляється для Orlen з альтернативних напрямків, уже перевищувала 50%.

Обайтек зазначив, що незабаром компанія зможе ще більше обмежити імпорт нафти з Росії завдяки контракту з Saudi Aramco про постачання до 20 млн тонн нафти на рік. Передбачається, що відвантаження розпочнеться вже у середині цього року.

Глава Orlen вважає, що відхід від російської нафти має бути скоординований по всьому Європейському союзу, щоб зберегти баланс ринку: "Інакше може скластися ситуація, за якої ми перестанемо закуповувати, а продовжать, наприклад, німецькі НПЗ, які частково належать російським. У результаті продукти на основі дешевої, але не потрібної нам сировини все одно з'являться на ринку. Щоб цього не сталося, прем'єр запропонував запровадити податок на постачання російської нафти на рівні ЄС. Тоді ми матимемо ринковий баланс і чесну конкуренцію".

Також він наголосив, що компанія не купує нафту за рублі.

"Ми розраховуємося за нафту у валюті, зазначеній у контрактах. Зміна валюти означає зміну умов контракту. А для цього потрібна згода обох сторін", – сказав Обайтек.

Як повідомлялося, литовський нафтопереробний завод Orlen Lietuva, збудований ще за радянських часів і орієнтований на переробку російської нафти, надалі планує використовувати лише нафту, яку постачає компанія Saudi Aramco із Саудівської Аравії.