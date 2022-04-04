Польща посилила перевірку вантажівок на кордоні з Білоруссю
Про це заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік повідомив агентству РАР, інформує Інтерфакс-Україна.
"Всі наші прикордонні та митні служби дуже ретельно перевіряють кожну машину. Ми повинні бути впевнені, що до них не перевозяться товари подвійного призначення. Це вказівка як Міністра фінансів, так і Міністра внутрішніх справ", – повідомив заступник міністра.
Він визнав, що внаслідок ретельного огляду транспорту "очікування у черзі на кордоні може досягати 80 годин".
Польський посадовець наголосив, що "найкращим для Євросоюзу буде запровадження економічної блокади Росії", щоб, "поки ми закриваємо польсько-білоруський кордон, через який транспорт рухається до Росії, товари не пливли з Ростока чи Гамбурга до Петербурга".
Як повідомлялося, за даними бізнесу РФ, російські та білоруські водії відмовляються везти вантажі до Європи через проблеми з проїздом через кордон та "не дуже хороше поводження" з ними, а також ретельні перевірки на кордоні.