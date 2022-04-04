Польща посилила перевірку вантажівок на кордоні з Білоруссю

Польські служби посилили перевірку вантажного транспорту на в'їзд до Білорусі за дорученням Міністерства внутрішніх справ та Мінфіну країни.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік повідомив агентству РАР, інформує Інтерфакс-Україна.

"Всі наші прикордонні та митні служби дуже ретельно перевіряють кожну машину. Ми повинні бути впевнені, що до них не перевозяться товари подвійного призначення. Це вказівка ​​як Міністра фінансів, так і Міністра внутрішніх справ", – повідомив заступник міністра.

Він визнав, що внаслідок ретельного огляду транспорту "очікування у черзі на кордоні може досягати 80 годин".

Польський посадовець наголосив, що "найкращим для Євросоюзу буде запровадження економічної блокади Росії", щоб, "поки ми закриваємо польсько-білоруський кордон, через який транспорт рухається до Росії, товари не пливли з Ростока чи Гамбурга до Петербурга".

Як повідомлялося, за даними бізнесу РФ, російські та білоруські водії відмовляються везти вантажі до Європи через проблеми з проїздом через кордон та "не дуже хороше поводження" з ними, а також ретельні перевірки на кордоні.